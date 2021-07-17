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Зампред «Руспродсоюза» Леонов спрогнозировал скорое падение цен на бананы

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:07
Экономика
Зампред «Руспродсоюза» Леонов спрогнозировал скорое падение цен на бананы
pixabay.com

Москва, 17 июля. Улучшить ситуацию с ценами на бананы поможет увеличение объемов, которые уже сейчас начали поступать на рынок, уверен зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Эксперт отметил, что на оптовом рынке наблюдается тенденция к снижению стоимости популярных фруктов. Импортеры продолжат понижать цены для активизации сбыта, рассказал ТАСС Леонов. Он выразил уверенность, что потребители смогут уже в скором времени почувствовать разницу.

«Ввиду оптовой динамики и увеличения предложения сезонных фруктов можно ожидать снижения цен на бананы в ближайшее время», — заявил представитель «Руспродсоюза».

Основным фактором, который привел к подорожанию бананов, специалист назвал неурожай в Эквадоре. Это вызвало дефицит поставок, поскольку на эту южноамериканскую страну приходится большая доля российского импорта.

Участники рынка, кроме того, указывают на важную роль ослабления рубля к доллару, расходы производителей и экспортеров на санитарные меры, которые нужно соблюдать во время пандемии коронавируса. Бананы россияне покупают почти так же часто, как картофель, и чуть реже, чем морковь, пишет INFOX.

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