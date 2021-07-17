Москва, 17 июля. Известного российского актера и музыканта Петра Мамонова проводили в последний путь громкими аплодисментами. Гроб с телом артиста после отпевания под овации погрузили в машину.

Звезда фильмов «Такси-блюз» и «Остров» умер от последствий коронавируса нового типа в возрасте 70 лет. Больше двух недель артист боролся с заболеванием, находясь в состоянии искусственной комы. Он умер 15 июля в Коммунарке, так и не придя в сознание.

Прощание с Мамоновым проходило в Донском монастыре. На траурной церемонии собрались не только близкие артиста, но и его многочисленные поклонники. В последний путь его провожали громкими овациями. После отпевания тело отвезут для захоронения в подмосковную деревню Верею, где музыкант жил последнее время вместе со своей супругой Ольгой.

После смерти основателя группы «Звуки Му» его детям осталась не только недвижимость, но и авторские права на музыкальные произведения. По мнению экспертов, именно это является основным наследием артиста. Песни и сборники афоризмов Мамонова активно продаются не только в России, но и за рубежом, сообщает ФАН.