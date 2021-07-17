Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 13:03
13:03
Происшествия
Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми
13:01
Общество
Врачам США пандемия на руку: Онищенко оценил ситуацию с коронавирусом в Америке
13:00
Спорт
Перспективного хоккеиста Логана Майлу списали со счетов девять клубов НХЛ
12:59
Экономика
Некоторые россияне с 1 августа смогут рассчитывать на прибавку к пенсии
12:56
Общество
Спасателям удалось вызволить застрявшую между зданиями голую американку
12:56
Общество
Мэр Сочи привился от коронавируса
12:55
Происшествия
Жертвами ДТП с грузовиком под Рязанью стали три человека
12:53
Политика
Журавлев о письме жителей омского села Меркель: Не дай бог осуществится ваша мечта
12:53
Общество
Президент Татарстана потребовал ликвидировать перебои с поставками вакцин
12:53
Спорт
Российский пилот Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
Все новости

В Греции прошли демонстрации против вмешательства США в дела Кубы
Политика
В Греции прошли демонстрации против вмешательства США в дела Кубы
pixabay.com

Афины, 17 июля. Демонстранты в греческих Салониках сожгли флаг США в знак поддержки Кубы и против американского вмешательства. Об этом сообщили местные журналисты.

Президент США Джо Байден заявил о намерении «помочь кубинскому народу», если правительство республики не воспользуется этой возможностью. Власти Кубы обвинили Вашингтон во вмешательстве и организации протестов. Однако США опровергли эти заявления. Салоники решили поддержать кубинцев. Несколько десятков демонстрантов вышли к генконсульству США и выступили против вмешательства Белого дома.

«Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!» — скандировали протестующие и подожгли американский флаг.

МИД России ранее поддержал власти Кубы и их стремление урегулировать ситуацию в стране. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что российское руководство следит за обстановкой в республике.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Греции прошли демонстрации против вмешательства США в дела Кубы
сша греция куба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru