В Греции прошли демонстрации против вмешательства США в дела Кубы

Афины, 17 июля. Демонстранты в греческих Салониках сожгли флаг США в знак поддержки Кубы и против американского вмешательства. Об этом сообщили местные журналисты.

Президент США Джо Байден заявил о намерении «помочь кубинскому народу», если правительство республики не воспользуется этой возможностью. Власти Кубы обвинили Вашингтон во вмешательстве и организации протестов. Однако США опровергли эти заявления. Салоники решили поддержать кубинцев. Несколько десятков демонстрантов вышли к генконсульству США и выступили против вмешательства Белого дома.

«Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!» — скандировали протестующие и подожгли американский флаг.

МИД России ранее поддержал власти Кубы и их стремление урегулировать ситуацию в стране. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что российское руководство следит за обстановкой в республике.