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Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии

  /   Обновлено: 17 июля 2021 12:53
Весь мир
Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии
Prt Scr youtube.com  /  Ruptly

Дамаск, 17 июля. Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирийской Арабской Республики (САР). Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в столице страны.

Церемония проходит в присутствии членов Народного совета Сирии, а также глав религиозных конфессий, общественных деятелей. Выступая перед гостями мероприятия, Асад зачитал текст присяги, положив правую руку на Коран.

В своей речи президент заявил о важности ценностей, без которых невозможна стабильность ни одного государства. Отметил глава республики и достижения в сфере безопасности, которых удалось добиться за минувшие несколько лет. По словам сирийского лидера, народ САР за годы войны показал твердую решимость защищать свои интересы и противостоять всем попыткам разрушить его родину.

«Наша вера в нашу армию и наше доверие к ней обеспечили безопасность [страны]», — заявил Асад.

В настоящий момент в Дамаске находятся специальные корреспонденты Федерального агентства новостей, которые сообщают, что церемония инаугурации в прямом эфире транслируется на больших экранах, установленных в центре столицы республики.

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Для Башара Асада это уже четвертый президентский срок. Очередные выборы главы государства состоялись в Сирии 26 мая. Всего перед сирийцами были представлены три кандидатуры: сам Башар Асад, юрист Махмуд Ахмад Мерии и бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла.

По результатам голосования Асад набрал 95,1% голосов избирателей. При этом на участки явились около 14 миллионов человек, что позволяет говорить о явке в 78%. Международные наблюдатели отметили высокий уровень организации процесса и санитарные меры, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса.

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Все новости / Весь мир / Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии
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