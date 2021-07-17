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В Балтийске сформировали парадный строй боевых кораблей ко Дню ВМФ
Армия
В Балтийске сформировали парадный строй боевых кораблей ко Дню ВМФ
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Балтийск, 17 июля. Семь боевых кораблей составили парадный строй в Калининградском морском канале для участия в мероприятиях ко Дню ВМФ в Балтийске.

В сообщении пресс-службы Балтийского флота говорится, что у причалов аванпорта, который находится неподалеку от места проведения парада, также пришвартованы десантный катер «Денис Давыдов», спасательный катер «СМК-2172» и малый ракетный корабль «Серпухов».

В праздничных торжествах по случаю Дня ВМФ в Балтийске будут задействованы 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок, а также другая военная техника и морская авиация.

Ранее сообщалось, что моряки Северного флота готовят ракетный крейсер «Маршал Устинов» и подлодку «Вепрь» к главному военно-морскому параду ВМФ РФ. Они встанут в статической линии на рейде Кронштадта, передает сайт 360tv.ru.

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