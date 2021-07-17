Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о коронавирусе в США

Вашингтон, 17 июля. Социальные сети, позволяющие распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, фактически убивают американцев.

Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден. По словам главы государства, в основную часть заболевших коронавирусом входят те, кто не вакцинировался.

Журналисты поинтересовались у Байдена, какой сигнал президент хотел бы послать таким интернет-ресурсам, как Facebook, по поводу публикуемой на них дезинформации о COVID-19.

«Они убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, — среди невакцинированных. И они убивают людей», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Ангела Меркель в последний раз посетила Соединенные Штаты на своем посту. Она встретилась с американским лидером в Белом доме.