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Педиатр Османов объяснил, как долго можно гулять с младенцем в жару
Общество
Педиатр Османов объяснил, как долго можно гулять с младенцем в жару
pixabay.com/PD

Москва, 17 июля. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов дал рекомендации родителям по прогулке с детьми во время жаркой погоды.

Продолжительность прогулки строго не ограничивается конкретными минутами или часами. Важную роль играют время суток, местность и одежда, подчеркнул специалист. Также Османов напомнил о необходимости ношения головного убора, защите кожи ребенка с помощью специальных средств и соблюдении питьевого режима, передает РИА Новости

«Например, при прогулке в городе в полдень на открытом солнце без головного убора достаточно 20 минут, чтобы организм малыша перегрелся», — заявил Османов.

Если родители гуляют с ребенком до 11:00 или после 16:00 в естественной тени деревьев, то риск теплового удара минимален. Такая прогулка может продлиться два-три часа, резюмировал педиатр.

Косметолог ранее предупредил об опасности использования термальной воды в жару. Дело в том, что влага может притянуть к коже пыль и грязь.

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ребенок жара прогулка
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