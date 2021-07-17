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В ВВС США научились обновлять ПО системы радиоэлектронной борьбы в полете
Армия
В ВВС США научились обновлять ПО системы радиоэлектронной борьбы в полете
flickr.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 17 июля. Специалисты завершили тренировки истребителей F-16, проводимые с целью научиться обновлять программное обеспечение (ПО) системы РЭБ в полете, сообщили представители ВВС США.

Испытания прошли успешно, военный самолет смог произвести обновление ПО системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время воздушной операции. При этом действия проводились в полете «за пределами видимости от авиационной базы», добавили в ВВС США.

Однако американские эксперты усомнились в целесообразности таких действий. Остается не совсем понятным, для чего нужно обновлять ПО системы РЭБ непосредственно в ходе воздушной операции. Вполне вероятно, что такой замысел является лишь прикрытием для других целей подобных испытаний.

Ранее обозреватели издания The National Interest назвали российский истребитель Су-27 «убийцей» американского F-15. Аналитики рассказали о главных преимуществах самолета из России.

Также сайт 360tv.ru поделился материалом о дефектах американских истребителей пятого поколения F-35. Американцам придется дорабатывать неполадки в своих воздушных судах.

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сша f-16 ввс сша
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