В ВВС США научились обновлять ПО системы радиоэлектронной борьбы в полете

Вашингтон, 17 июля. Специалисты завершили тренировки истребителей F-16, проводимые с целью научиться обновлять программное обеспечение (ПО) системы РЭБ в полете, сообщили представители ВВС США.

Испытания прошли успешно, военный самолет смог произвести обновление ПО системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время воздушной операции. При этом действия проводились в полете «за пределами видимости от авиационной базы», добавили в ВВС США.

Однако американские эксперты усомнились в целесообразности таких действий. Остается не совсем понятным, для чего нужно обновлять ПО системы РЭБ непосредственно в ходе воздушной операции. Вполне вероятно, что такой замысел является лишь прикрытием для других целей подобных испытаний.

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