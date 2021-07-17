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Боевики похитили девушку в ливийской столице
Весь мир
Боевики похитили девушку в ливийской столице
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 17 июля. Неизвестная вооруженная банда похитила девушку. Жертву под дулом пистолета заставили пересесть в автомобиль преступников.

Инцидент произошел накануне на скоростном шоссе в ливийской столице. Жительница Триполи возвращалась с работы домой. На дороге ее остановили боевики. Пригрозив физической расправой, заставили пересесть в другое транспортное средство и увезли в неизвестном направлении.

Произошедшее зафиксировано на видео. На записи слышен женский крик о помощи.

Активисты в социальных сетях распространили фотографию похищенной и сообщили, что ее зовут Афаф Мухаммад Зурейг. Она работает врачом в клинике Аль-Фирдаус

Судьба девушки до сих пор неизвестна. Местные власти расследуют инцидент.

В тот же день с участием членов вооруженных группировок в Триполи случилось и другое происшествие. Местного жителя жестоко избили на глазах прохожих.

Гражданин после пятничного намаза пытался поговорить с боевиками, которые ранее напали на магазины в районе Джами ас-Сакъа. Однако те отреагировали агрессивно.

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