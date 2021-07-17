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Ученые из Швейцарии выяснили, о чем думает мозг в процессе сна
Наука
Ученые из Швейцарии выяснили, о чем думает мозг в процессе сна
pixabay.com  /  PD

Берн, 17 июля. Ученые из Женевского университета в Швейцарии смогли расшифровать процессы, которые происходят в мозге человека во время сна.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и электроэнцефалографии специалисты пришли к определенным выводам. Так, им удалось доказать, что в процессе глубокого сна мозг сортирует данные, полученные днем.

В этот момент орган, не имея внешних стимулов, может оценивать воспоминания и сохранять лишь самые нужные. Весь процесс происходит при активации связей между определенными участками мозга. При этом больше всего внимания при анализе мозг уделяет событиям, связанным с победой или наградой.

Как сообщалось ранее, американские ученые обнаружили новый класс клеток памяти в мозге человека. Их функция заключается в способности узнавать.

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