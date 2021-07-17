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Прокуроры контролируют безопасность полетов в Екатеринбурге и Перми

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:56
Происшествия
Прокуроры контролируют безопасность полетов в Екатеринбурге и Перми
pixabay.com  /  Holgi

Москва, 17 июля. Транспортные прокуроры Екатеринбурга и Перми контролируют ситуацию с обеспечением безопасности полетов и соблюдением прав пассажиров.

Утром командир самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс Екатеринбург — Сочи, был вынужден прервать взлет после столкновения с птицей.

Технические специалисты осмотрели борт, никаких повреждений выявлено не было. Спустя некоторое время воздушное судно благополучно вылетело в пункт назначения. Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства в части орнитологического обеспечения полетов.

В это же время в аэропорту Перми был задержан рейс авиакомпании «Азимут» Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Он вылетел спустя пять часов. Пермская транспортная прокуратура выясняет, были ли нарушены права пассажиров.

Незадолго до этого самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц на вылете из екатеринбургского аэропорта Кольцово. В результате инцидента никто не пострадал, сообщало URA.RU.

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екатеринбург пермь транспортная прокуратура
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