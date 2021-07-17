Автолюбителям показали суперкар Valhalla от Aston Martin

Москва, 17 июля. Британская компания Aston Martin показала гибридный серийный суперкар Valhalla.

Новинку построят по мотивам концепт-кара AM-RB 003, но дизайн кузова будет полностью переработан, а силовая установка изменена. Суперкар получит гибридную силовую установку на 950 лошадиных сил. Базой для его создания стал четырехлитровый бензиновый турбомотор V8 от Mercedes-AMG GT Black Series. Ранее сообщалось, что Valhalla оснастят трехлитровым бензиновым турбомотором V6.

Заднюю ось приводят в движение электромотор, встроенный в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач, вместе с бензиновым двигателем. Привод на передние колеса обеспечивает второй электромотор, также отвечающий за вождение в электрическом режиме.

Выпуск Valhalla от Aston Martin стартует в 2023 году, тираж суперкара и его стоимость не уточняются.

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