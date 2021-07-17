Следственный комитет показал кадры с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

Томск, 17 июля. СК начал расследование уголовного дела по факту ЧП с самолетом Ан-28, который неудачно приземлился в Томской области. Следователи показали видео, снятое с места происшествия.

Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск. Во время полета оба двигателя отказали. Командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления. Посадка прошла удовлетворительно, все пассажиры и члены экипажа остались живы.

На борту, по данным СК, находились 3 члена экипажа, 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Медики доставили в больницу командира воздушного судна, у него перелом нижних конечностей, а также 17-летнюю пассажирку с подозрением на сотрясение головного мозга.

На месте происшествия работают специалисты. Самолет восстановлению не подлежит. Эксперты изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, а также полетную документацию.