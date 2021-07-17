Журавлев о письме жителей омского села Меркель: Не дай бог осуществится ваша мечта

Обращения россиян к властям западных государств, таких, как ФРГ и США, с просьбой решить региональные проблемы носят опасный характер. Необходимо самим оказывать давление на местные власти. Об этом заявил лидер партии «Родина» Алексей Журавлев в ходе своей встречи с журналистами по итогам программы «100 городов», позволившей ему своими глазами увидеть проблемы тысяч граждан по всей стране.

В ходе пресс-конференции один из журналистов напомнил нашумевшую недавно историю о том, как жители деревни Верхний Карбуш Омской области обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать главную улицу. Почему так происходит, задается вопросом журналист.

Неужели люди не доверяют власти, раз обращаются к Берлину? Отвечая на этот вопрос, Алексей Журавлев напомнил, что Омская область занимает второе место по России из уезжающих из региона жителей, а Омск входит в список 12 городов с очень плохой экологической обстановкой. Это проблема, которую нужно решать. Но решать ее нужно своими силами.

«Если они написали Меркель ради хайпа, по приколу, то пожалуйста. Если серьезно, это опасно. Не надо думать, что если Меркель придет сюда, то она сделает вам дороги. Вы будете работать на строительстве этой дороги за копейки в день. Вот что будет. Думаете, вам баварское принесут? Будете сидеть, пить пиво, а кто-то будет вам дороги строить? Ошибаетесь. Поэтому аккуратнее пишите, в Вашингтон послали, еще куда-то. Не дай бог осуществится ваша мечта. Съезжайте туда и посмотрите, как там «хорошо». Вон, в Германии 1500 человек пропали без вести, утонули. И что? Ничего. Мировая общественность молчит. 500 человек убили во Франции во время протестов желтых жилетов. И ничего, все молчат», — пояснил Алексей Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

Политик согласен с тем, что дороги в подобных селах плохие.

«Берите своих чиновников и гоняйте их лопатой, чтобы они что-то делали. По-другому никак», — добавил Журавлев.

Депутат при этом обратил внимание, что если партии «Родина» удастся сформировать в Госдуме фракцию, то одним из первых законопроектов будет обязать политиков и чиновников жить в России «до конца своих дней».

Ранее Алексей Журавлев призвал установить связь между властью и бизнесом. Политик выразил мнение, что если в регионе строится какое-то предприятие, терминал, то они должны налоги платить там, где они находятся. И из этих денег благоустраивать территорию, развивать здравоохранение, заниматься социальной структурой. В реальности же все получается наоборот — предприятие может быть зарегистрировано в другом городе, или даже стране. И все деньги уходят туда.