Боню раскритиковали за нелепое платье на ковровой дорожке в Каннах

Канны, 17 июля. Известная в России светская львица и модель Виктория Боня появилась на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Образ звезды для мероприятия не оценили ее поклонники.

Ежегодно артистка блистает на ковровой дорожке, где хвастается новыми дизайнерскими нарядами. Этот год не стал исключением. На своей странице в социальной сети Instagram экс-участница телестройки «Дом-2» заявила, что гостем фестиваля может стать каждый, однако для нее Канны за долгое время стали куда более личной историей.

«Для меня Каннский кинофестиваль — это немного иная история, это мои отношения с людьми, брендами, партнерами, которые знают меня лично и очень вдохновлены моей историей, моими человеческими качествами, если хотите, но это именно об этом», — поделилась своими мыслями артистка.

На премьере киноленты «Франция» Боня появилась в черном вечернем платье с пышной юбкой. Наряд звезда дополнила украшением с бриллиантами и изумрудами. Сама она призналась, что в этом образе чувствует себя настоящей принцессой.

Однако поклонники звезды не разделили ее восторга. Многие посчитали, что обвешанная дорогими украшениями модель выглядит дешево и даже вульгарно. А некоторые отметили, что платье Бони устаревшее и совершенно ей не подходит.

«Платье сразу подчеркивает лишний вес. Выглядите в нем отвратительно и безвкусно»; «Обвешалась украшениями как новогодняя елка. Выглядит все очень грустно и нелепо»; «Платье максимально нелепое. Такое носили много лет назад», — раскритиковали интернет-пользователи образ артистки.

В этом году Каннский кинофестиваль покоряло большое количество россиян, однако удалось добиться успеха не всем. Режиссер Кира Коваленко смогла завоевать Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». Ленту «Разжимая кулаки» высоко оценили не только зрители, но и профессиональное жюри. Как сообщает «Вечерняя Москва», картина получит поддержку во французском прокате.