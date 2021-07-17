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Эвелина Бледанс вместе с сыном высадила деревья в «Артеке» в память о Лановом

Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс вместе с сыном высадила деревья в «Артеке» в память о Лановом
фото из личного архива Эвелины Бледанс  / 

Москва, 17 июля. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, снискавшая популярность благодаря участию в программе «Маски-шоу», опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из детского лагеря «Артек», где отдыхает ее сын. Она посадила на территории лагеря деревья в честь памяти не так давно ушедшего актера Василия Ланового, пишет Teleprogramma.pro

На фотографии Эвелина предстала с сыном Семеном. Мальчик стоял в футболке с надписью «Артек». 

 «Участники кинофестиваля «Киногром» — «Алые паруса «Артека» высадили в  «Артеке» магнолию, в память нашего бессменного президента, обожаемого, родного и любимого Василия Семеновича Ланового. Вечная память и вечная любовь великому актеру и человеку!» — подписала актриса публикацию. 

Артистка запечатлела процесс высаживания деревьев в честь усопшего коллеги. Также она похвалила и подрастающего сына, который старательно поливал растения. Семен внимательно слушал маму и узнавал, как правильно обращаться с саженцами.

Также Бледанс опубликовала совместное фото с Лановым. Таким способом Эвелина выразила почтение актеру, с которым работала и дружила.

Поклонники телеведущей восхитились мамой с сыном. 

«Эвелина, вы с Семой огромные молодцы,  сколько труда вы вложили!», «Эвелина, вы просто красивая и крутая, ваш сын Семен тоже крутой».

Василий Лановой ушел из жизни 28 января 2021 года с Москве. Причиной его смерти стали последствия коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин успокоил плачущего мальчика из лагеря «Артек». 

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Все новости / Шоу-бизнес / Эвелина Бледанс вместе с сыном высадила деревья в «Артеке» в память о Лановом
россия артек сын лановой бледанс
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