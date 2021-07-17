Нелегкая это работа: тульские пожарные спасли упавшего в колодец теленка

Тула, 17 июля. Участниками необычной спасательной операции стали сотрудники пожарной службы в Тульской области. Им пришлось вызволять из колодца теленка. Животное оказалось в своеобразном плену во время прогулки.

Его владелица почти три дня разыскивала теленка по кличке Мирон в деревне и окрестностях. Наконец, его удалось найти живого в колодце с водой. Самостоятельно вытащить пропавшего беглеца на поверхность женщина не могла. Поэтому обратилась за помощью к спасателям.

«К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии было принято решение поставить лестницу в колодец. Пожарный Николай Федонин залез в колодец с водой, начальник караула Сергей Попко и пожарный Николай Понкратов спустили ему спасательную веревку и пояса. Николай Федонин, стоя в воде, обвязал теленка за туловище под передние и задние ноги. Затем через проем в колодце подтянули теленка на поверхность», — рассказал ФАН начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области /

Теленок не пострадал и возвращен хозяйке живым и здоровым. Женщина уже обратилась к руководству пожарной части с просьбой поощрить пожарных.

«Наши пожарные никогда не отказывают в помощи. Женщина оставила благодарность по телефону доверия. Руководством управления отмечено, что именно так надо действовать, всегда при обращении граждан делать все, чтобы человеку помочь», — говорит Максим Пряхин.

В практике тульских спасателей есть разные случаи помощи животным и их владельцам. Однажды сотрудники регионального МЧС выручали белух. При перевозке через Тульскую область в жаркую погоду в их открытом бассейне обнаружилась нехватка воды. Пришедшие на помощь спасатели доставили автоцистерну, чтобы компенсировать недостаток. Нередко сотрудники МЧС снимают с высоких деревьев котов. Однажды это делали с помощью водной струи под высоким напором. Другой возможности дотянуться до хвостатого не было. С согласия хозяина кота сбили водой, а для безопасности падения растянули под деревом брезент. На пожарах из задымленных помещений приходилось выносить различных питомцев. Среди спасенных из огня однажды оказалась даже игуана.

Ранее ФАН рассказывал о трех школьниках, самостоятельно потушивших лесной пожар в Тульской области. Их наградят за смелые действия.