Лишь 60 тысяч паломников прибыли на хадж в Мекку из-за коронавируса

Мекка, 17 июля. Правительство Саудовской Аравии резко ограничило максимально допустимое количество участников Хаджа — паломничества к Каабе, являющегося одним из пяти столпов ислама. В долине Арафат перед началом пяти дней религиозных ритуалов собрались лишь 60 тысяч паломников, при том что до начала пандемии коронавируса их число, как правило, колебалось около отметки в два с половиной миллиона человек.
Kaaba’s Hajr e Aswad (Black Stone). pic.twitter.com/xyZQUUvyrq— Syed Nawaz Ali Shah (@SyedNawazAliS15) July 16, 2021
При этом каждый из верующих был обязан предварительно пройти вакцинацию. Приоритет отдавался пожилым людям, не совершавшим Хадж по крайней мере в течение последних пяти лет. Однако женщинам в этот раз было разрешено принять участие в событии без сопровождения мужчины-поручителя.
«Решение об ограничении участия было принято для общего блага, поскольку мы не хотим, чтобы Хадж в этом году превратился в очаг инфекции», — сообщил заместитель министра здравоохранения Саудовской Аравии Хани Джохдар на брифинге ВОЗ в июне.
При этом к сопровождению паломничества дополнительно привлечены три тысячи медицинских работников. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, физическое расстояние между каждым паломником во время ритуалов, в том числе во время массовых молитв и во время обхода Каабы, будет строго соблюдаться.
Day 1: After confirming their intention to perform the #Hajj and donning the ihram garments, each pilgrim must circle the Kaaba seven times in a counterclockwise direction in a ritual known as tawaf, followed by a brisk walk in between the hills of Safa and Marwah known as sa’ay. pic.twitter.com/mvPOAveycd— Muslim World League (@MWLOrg_en) July 17, 2021
Ограничения на Курбан-Байрам
Один из главных и самых массовых праздников мусульман в этом году также был обречен на ограничения в некоторых мусульманских странах в связи с пандемией. В некоторых случаях это включает в себя запрет или сокращение традиционных праздничных базаров, собраний, в том числе — семейных. Однако чаще всего власти ограничиваются рекомендациями населению.
Оман
Власти султаната ввели полный запрет на деловую активность и передвижение гражданского транспорта, а также физических лиц в день праздника — 20 июля. Иными словами, в этот день действует полный локдаун.
#Oman Lockdown Time 05:00 pm To 04:00am please Stay Home ????????#lockdown #lockdowninoman #staysafe #stayathome ????️???????????? pic.twitter.com/80jgHeY04i— ꜰᴀʀᴜᴋ~x ᴛᴇɴ???????? (@MdFaruk14942497) July 17, 2021
При этом запрещены молитвы в мечети и коллективные празднования. В последующие три дня ограничение на передвижение смягчается, а фирмам и предприятиям запрещено работать лишь с 5 часов вечера до 4 часов утра следующего дня.
Подобные меры связаны с негативным опытом празднования Курбан-Байрама в 2020 году, когда ввиду массовых собраний произошел скачок заболеваемости и смертности.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
В соседних Эмиратах ограничения несут куда более мягкий характер. Праздничные богослужения разрешены, однако проповедь ограничится 15 минутами. Также граждане обязаны принести собственные коврики.
#UAE health officials announce new rules to limit #Eid al-Adha #COVID-19 spike https://t.co/T3FQ0bvg7d— WTX News Business (@WTXbusiness) July 14, 2021
Введен запрет на традиционную практику рукопожатий и объятий до и после молитвы, при этом мечети будут открыты лишь перед самой молитвой и закроются сразу после нее. Детям и пожилым настоятельно рекомендуется остаться в этот день дома.