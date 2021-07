Лишь 60 тысяч паломников прибыли на хадж в Мекку из-за коронавируса

Мекка, 17 июля. Правительство Саудовской Аравии резко ограничило максимально допустимое количество участников Хаджа — паломничества к Каабе, являющегося одним из пяти столпов ислама. В долине Арафат перед началом пяти дней религиозных ритуалов собрались лишь 60 тысяч паломников, при том что до начала пандемии коронавируса их число, как правило, колебалось около отметки в два с половиной миллиона человек.

При этом каждый из верующих был обязан предварительно пройти вакцинацию. Приоритет отдавался пожилым людям, не совершавшим Хадж по крайней мере в течение последних пяти лет. Однако женщинам в этот раз было разрешено принять участие в событии без сопровождения мужчины-поручителя.

При этом к сопровождению паломничества дополнительно привлечены три тысячи медицинских работников. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, физическое расстояние между каждым паломником во время ритуалов, в том числе во время массовых молитв и во время обхода Каабы, будет строго соблюдаться.

