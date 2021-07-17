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Лишь 60 тысяч паломников прибыли на хадж в Мекку из-за коронавируса
Весь мир
Лишь 60 тысяч паломников прибыли на хадж в Мекку из-за коронавируса
wikipedia.org  /  Al Jazeera English / CC BY-SA 2.0

Мекка, 17 июля. Правительство Саудовской Аравии резко ограничило максимально допустимое количество участников Хаджа — паломничества к Каабе, являющегося одним из пяти столпов ислама. В долине Арафат перед началом пяти дней религиозных ритуалов собрались лишь 60 тысяч паломников, при том что до начала пандемии коронавируса их число, как правило, колебалось около отметки в два с половиной миллиона человек.

При этом каждый из верующих был обязан предварительно пройти вакцинацию. Приоритет отдавался пожилым людям, не совершавшим Хадж по крайней мере в течение последних пяти лет. Однако женщинам в этот раз было разрешено принять участие в событии без сопровождения мужчины-поручителя.

«Решение об ограничении участия было принято для общего блага, поскольку мы не хотим, чтобы Хадж в этом году превратился в очаг инфекции», — сообщил заместитель министра здравоохранения Саудовской Аравии Хани Джохдар на брифинге ВОЗ в июне.

При этом к сопровождению паломничества дополнительно привлечены три тысячи медицинских работников. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, физическое расстояние между каждым паломником во время ритуалов, в том числе во время массовых молитв и во время обхода Каабы, будет строго соблюдаться.

Ограничения на Курбан-Байрам

Один из главных и самых массовых праздников мусульман в этом году также был обречен на ограничения в некоторых мусульманских странах в связи с пандемией. В некоторых случаях это включает в себя запрет или сокращение традиционных праздничных базаров, собраний, в том числе — семейных. Однако чаще всего власти ограничиваются рекомендациями населению.

Оман

Власти султаната ввели полный запрет на деловую активность и передвижение гражданского транспорта, а также физических лиц в день праздника — 20 июля. Иными словами, в этот день действует полный локдаун.

При этом запрещены молитвы в мечети и коллективные празднования. В последующие три дня ограничение на передвижение смягчается, а фирмам и предприятиям запрещено работать лишь с 5 часов вечера до 4 часов утра следующего дня.

Подобные меры связаны с негативным опытом празднования Курбан-Байрама в 2020 году, когда ввиду массовых собраний произошел скачок заболеваемости и смертности.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

В соседних Эмиратах ограничения несут куда более мягкий характер. Праздничные богослужения разрешены, однако проповедь ограничится 15 минутами. Также граждане обязаны принести собственные коврики.

Введен запрет на традиционную практику рукопожатий и объятий до и после молитвы, при этом мечети будут открыты лишь перед самой молитвой и закроются сразу после нее. Детям и пожилым настоятельно рекомендуется остаться в этот день дома.

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саудовская аравия оман коронавирус
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