Бритни Спирс в образе горничной пожаловалась на прислугу

Лос-Анджелес, 17 июля. Певица Бритни Спирс оказалась возмущена поведением прислуги на карантине. Исполнительница пожаловалась на персонал и показала свой наряд горничной.

Поп-звезда Бритни Спирс поделилась новыми подробностями об ограничениях, с которыми столкнулась под опекой отца Джеймса. Звезда оказалась окружена горничными, которые легкомысленно относились к правилам безопасности — к примеру, регулярно делали себе маникюр в салоне. Возмущенная вседозволенностью певица опубликовала пост, в котором пожаловалась на прислугу и продемонстрировала собственный образ горничной.

«Как я уже говорила… Мои горничные могли себе позволить сделать маникюр на карантине после того, как салоны открылись, но черт… Мой костюм горничной хотя бы выглядит горячее», — заявила певица.

Спустя время Бритни Спирс удалила комментарий и заменила его на эмодзи с туфлями, однако эта перемена не ускользнула от подписчиков — они немедленно поинтересовались, куда подевался гневный текст.

Подробнее о причинах своего возмущения певица рассказала в суде против отца. Артистка объяснила, что столкнулась с суровыми ограничениями, которые коснулись даже таких мелочей, как уход за собой. Во время карантина Спирс нельзя было делать ни прически, ни косметические процедуры — в том числе, маникюр, который регулярно менялся на руках горничных.

Чрезмерная опека возмутила не только фанатов Спирс, но и американских звезд. Недавно певица Мадонна присоединилась к движению в поддержку исполнительницы и пообещала освободить ее «из рабства».