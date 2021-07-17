Уголовное дело возбудили после столкновения двух поездов в Амурской области

Благовещенск, 17 июля. Тындинский следственный отдел на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту лобового столкновения составов на участке железной дороги Улак — Эльга.

Как утверждает следствие, все произошло в субботу днем на 51-м километре от станции Верхний Улак. Два поезда по неустановленным пока причинам столкнулись на путях необщего пользования, в результате чего погибли два человека из локомотивной бригады, еще двое получили серьезные травмы.

В настоящий момент на месте работает следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, устанавливает свидетелей и все подробности случившегося.