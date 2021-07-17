Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:32
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

Уголовное дело возбудили после столкновения двух поездов в Амурской области

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:25
Происшествия
Уголовное дело возбудили после столкновения двух поездов в Амурской области
karelia.sledcom.ru  /  СУ Следкома РФ по Республики Карелия

Благовещенск, 17 июля. Тындинский следственный отдел на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту лобового столкновения составов на участке железной дороги Улак — Эльга.

Как утверждает следствие, все произошло в субботу днем на 51-м километре от станции Верхний Улак. Два поезда по неустановленным пока причинам столкнулись на путях необщего пользования, в результате чего погибли два человека из локомотивной бригады, еще двое получили серьезные травмы.

В настоящий момент на месте работает следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, устанавливает свидетелей и все подробности случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили после столкновения двух поездов в Амурской области
железная дорога амурская область столкновение поездов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru