При крушении дельтаплана под Белгородом погиб один человек

Белгород, 17 июля. Дельтаплан рухнул в лесу в Чернянском районе Белгородской области. В результате ЧП, по предварительной версии, погиб один человек.

Инцидент произошел рядом с селом Ездочное. Вероятнее всего, мужчина не справился с управлением. Летательный аппарат после столкновения с землей сильно поврежден. По официальным данным, на дельтаплане летал житель Старого Оскола 1955 года рождения. Другие подробности и причины происшествия устанавливаются.

Самолет Ан-28 с 15 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Томской области после отказа всех двигателей. В результате происшествия все остались живы.