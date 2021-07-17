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При крушении дельтаплана под Белгородом погиб один человек

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:29
Происшествия
При крушении дельтаплана под Белгородом погиб один человек
pixabay.com

Белгород, 17 июля. Дельтаплан рухнул в лесу в Чернянском районе Белгородской области. В результате ЧП, по предварительной версии, погиб один человек.

Инцидент произошел рядом с селом Ездочное. Вероятнее всего, мужчина не справился с управлением. Летательный аппарат после столкновения с землей сильно поврежден. По официальным данным, на дельтаплане летал житель Старого Оскола 1955 года рождения. Другие подробности и причины происшествия устанавливаются.

Самолет Ан-28 с 15 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Томской области после отказа всех двигателей. В результате происшествия все остались живы.

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