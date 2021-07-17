Я купаюсь в благоденствии: Мамонов перед смертью рассказывал о своем достатке

Москва, 17 июля. Известный российский актер и исполнитель Петр Мамонов незадолго до своей смерти откровенно рассказывал о финансовом достатке и новом загородном доме.

Многие годы основатель группы «Звуки Му» владел лишь небольшой по площади трехкомнатной квартирой в Москве. Однако после плодотворной работы с режиссером Павлом Лунгиным его финансовое положение заметно улучшилось На гонорары от фильмов артист построил шикарный дом в 110 километрах от столицы.

«У меня дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», участок — гектар земли, где сосны растут, четыре гитары лучших. Павел Семенович Лунгин заплатил за «Грозного» кучу денег, вот и дом такой отбухал. Я купаюсь в благоденствии», — слова артиста приводит издание StarHit.

В интервью Мамонов признавался, что после переезда начал работать физически, в основном с деревом. Проживая за городом, артист стал больше внимания уделять родным и своим хобби, сообщает сайт 360tv.ru.

Однако точная сумма, которая достанется наследникам артиста, пока не разглашается. Источник ФАН ранее сообщал, что основное наследие Мамонова не в недвижимости, а в авторских правах на его произведения, многие из которых активно издаются за рубежом.