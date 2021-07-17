Мишустин поручил провести учет объемов вакцины от коронавируса в России

Москва, 17 июля. Инвентаризацию объемов вакцин от коронавирусной инфекции проведут в России, чтобы спрогнозировать потребность.

Поручение поступило от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Инвентаризацию будут проводить представители Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ. Учет позволит дать прогноз о том, какие препараты требуются для прививочной кампании, и сформировать запас.

Российские аналитики ранее рассказали, какие препараты от коронавируса вызывают у жителей страны больше доверия. Это выяснили в ходе опроса.