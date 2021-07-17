Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:31
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

Деятельность олигархов начнут отслеживать на Украине
Политика
Деятельность олигархов начнут отслеживать на Украине
Prt Scr youtube.com  /  В гостях у Гордона

Киев, 17 июля. Система мониторинга за деятельностью олигархов начнет действовать в текущем году, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании СНБО в Киеве. Систему собираются запустить до 7 сентября. Данилов не стал уточнять, кто из украинских олигархов попал в черный список. Однако известно, что против девяти персон, которые ранее попали под ограничения США, уже введены внутренние санкции. В их числе оказался миллиардер Игорь Коломойский.

Ранее глава СНБО Украины выразил мнение, что в потере Крыма виновата Франция. По его словам, это связано с отказом предоставить Киеву план по членству в НАТО в 2008 году.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Деятельность олигархов начнут отслеживать на Украине
украина мониторинг олигархи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru