Деятельность олигархов начнут отслеживать на Украине

Киев, 17 июля. Система мониторинга за деятельностью олигархов начнет действовать в текущем году, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании СНБО в Киеве. Систему собираются запустить до 7 сентября. Данилов не стал уточнять, кто из украинских олигархов попал в черный список. Однако известно, что против девяти персон, которые ранее попали под ограничения США, уже введены внутренние санкции. В их числе оказался миллиардер Игорь Коломойский.

Ранее глава СНБО Украины выразил мнение, что в потере Крыма виновата Франция. По его словам, это связано с отказом предоставить Киеву план по членству в НАТО в 2008 году.