Российские медики выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Москва, 17 июля. Российские врачи зафиксировали 25 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки в 85 регионах страны.

Отмечается, что 10,8% среди инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Так, зафиксировано 787 летальных исходов, а полностью выздоровели 21 437 человек. В Москве выявили 4561 случай заражения, в Подмосковье — 2541 случай, а в Петербурге — 1957.

Шведские ученые ранее назвали срок сохранения антител после легкой формы коронавируса. Так, специалисты наблюдали хорошую реакцию на антитела даже через год после болезни.