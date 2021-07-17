Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:31
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

Российские медики выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:09
Общество
Российские медики выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
pixabay.com

Москва, 17 июля. Российские врачи зафиксировали 25 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки в 85 регионах страны.

Отмечается, что 10,8% среди инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. Новые данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Так, зафиксировано 787 летальных исходов, а полностью выздоровели 21 437 человек. В Москве выявили 4561 случай заражения, в Подмосковье — 2541 случай, а в Петербурге — 1957.

Шведские ученые ранее назвали срок сохранения антител после легкой формы коронавируса. Так, специалисты наблюдали хорошую реакцию на антитела даже через год после болезни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские медики выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
россия коронавирус оперштаб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru