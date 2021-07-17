Болгария продлила требование об обязательном тестировании на коронавирус для россиян

София, 17 июля. Власти Болгарии продлили до конца июня требование об обязательном тестировании на коронавирусную инфекцию для российских туристов.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров. В случае отсутствия результатов ПЦР-теста прибывших в Болгарию могут отправить на карантин длительностью 10 дней.

Россиянам, возвращающимся домой из-за границы, ранее разрешили проходить одно тестирование на COVID-19 вместо обязательных двух. При этом некоторым категориям граждан сдавать ПЦР-тест необязательно.