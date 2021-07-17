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В ЛНР обвинили ВСУ в гранатометном обстреле двух населенных пунктов

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:13
Новороссия
В ЛНР обвинили ВСУ в гранатометном обстреле двух населенных пунктов
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Луганск, 17 июля. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза открывали огонь по населенным пунктам на линии разграничения в ЛНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что ВСУ вели обстрел со своих позиций у Причепиловки. Под огнем оказался населенный пункт Желобок.

Также сообщалось, что из РПГ были обстреляны окрестности Молодежного. Всего ВСУ выпустили три гранаты со своих позиций, расположенных у Катериновки. В МЧС ЛНР заявили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в ДНР рассказали, что ВСУ открыли огонь из орудий БМП-2 в направлении поселка Новоласпа. По информации СЦКК, обстрел был зафиксирован утром 17 июля. За несколько дней до это минометный удар был нанесен по селу Веселое к северу от Донецка, передает RT.

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