Два человека стали жертвами столкновения поездов в Амурской области

Благовещенск, 17 июля. Два человека скончались, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения двух грузовых железнодорожных составов в Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, все произошло в субботу днем на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга.

«На путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее несовершеннолетняя девочка погибла под колесами поезда в Ивановской области.