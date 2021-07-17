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Два человека стали жертвами столкновения поездов в Амурской области

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:12
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения поездов в Амурской области
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Леонид Андросов

Благовещенск, 17 июля. Два человека скончались, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения двух грузовых железнодорожных составов в Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, все произошло в субботу днем на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга.

«На путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из локомотивной бригады пострадали, двое погибли», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее несовершеннолетняя девочка погибла под колесами поезда в Ивановской области.

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железная дорога столкновение поездов жд пути
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