Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи

103 года назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в городе Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его супруга, императрица Александра Федоровна, их дети — великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник — цесаревич Алексей, а также лейб‑медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов.

Последний российский император Николай II вступил на престол в 1894 году после смерти отца — императора Александра III — и правил до 1917 года, пока обстановка в стране не усложнилась. 12 марта 1917 года началось вооруженное восстание в Петрограде, а 15 марта 1917 года по настоянию Временного комитета Государственной думы Николай II подписал отречение от престола за себя и своего сына Алексея в пользу своего младшего брата Михаила Александровича.

После отречения с марта по август 1917 года Николай с семьей находились под арестом в Александровском дворце Царского Села. Специальной комиссией Временного правительства изучались материалы для возможного предания суду Николая II и императрицы Александры Федоровны. Не найдя свидетельств и документов, Временное правительство склонялось к их высылке за границу — в Великобританию. В августе 1917 года Николай II и его семья по решению Временного правительства были высланы в Тобольск.

Дом Ипатьева

После прихода большевиков к власти основной идеей стал открытый суд над последним императором. В апреле 1918 года ВЦИК принял решение о переводе Романовых в Москву. В пользу суда над бывшим царем высказывался Владимир Ленин, главным обвинителем Николая II предполагалось сделать Льва Троцкого. Однако появились сведения о том, что царя хотят похитить, поэтому 6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК принял решение о переводе царской семьи в Екатеринбург. Их разместили в реквизированном особняке военного инженера в отставке Николая Ипатьева. В этом доме царь и его семья провели 78 дней.

Восстание белочехов и наступление белогвардейских войск на Екатеринбург ускорили принятие решения о расстреле бывшего царя. Организовать убийство всех членов царской семьи и их приближенных было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому. После расстрела командир военной дружины Верх-Исетского завода Ермаков должен был обеспечить уничтожение либо надежное сокрытие тел членов царской семьи.

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В постановлении о прекращении уголовного дела №18/123666-93, возбужденного 19 августа 1993 года по факту обнаружения массового захоронения лиц, установленных как члены семьи Николая Романова, сказано, что и Юровский, и другие участники акции ясно не представляли, как будет осуществляться казнь. Предлагались различные варианты: зарезать членов семьи спящими, забросать их комнаты гранатами, расстрелять. Порядок казни был выработан при совместном обсуждении работниками Уралоблчека: в расстреле должны были принимать участие лица различных национальностей, в основном солдаты Уралоблчека — латыши, входившие в охрану Дома особого назначения.

Расстрел царской семьи

В конечном счете Юровский принял решение о следующем порядке расстрела: каждый должен был расстрелять заранее намеченную жертву из револьвера. Двое латышей отказались принять участие в расстреле, и их сняли с охраны Дома особого назначения.

16 июля Юровский собрал 12 револьверов системы наган, находившихся в распоряжении охраны, и около 23:00 раздал их расстрельной команде. Затем он приказал, чтобы непосредственно перед началом расстрела охрана была предупреждена о проведении «ликвидации». Грузовик для перевозки тел должен был прийти в полночь, но появился только в 01:30 17 июля. После прибытия грузовика охранники разбудили доктора Боткина, которому сообщили, что в связи с тревожным положением в городе оставаться на верхнем этаже опасно, и всем необходимо срочно перейти в другое место.

На сборы ушло примерно 40 минут, после чего царскую семью, слуг и доктора Боткина перевели в полуподвальное помещение дома Ипатьева, окном выходившее на Вознесенский переулок. Цесаревича Алексея Николаевича Николай II нес на руках, поскольку тот не мог идти из-за болезни. По просьбе Александры Федоровны в комнату внесли два стула. На один села она, на другой — цесаревич Алексей. Остальные расположились вдоль стены. Юровский ввел в комнату расстрельную команду и прочитал приговор, в котором конкретно не указывались причины казни и фамилии приговоренных.

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Запланированная Юровским акция, когда один человек должен был расстрелять одну жертву, не состоялась. Николай II, услышав приговор, попытался получить объяснения, но комендант Дома особого назначения поспешил дать команду «огонь», после которой началась беспорядочная стрельба.

После первого залпа оказалось, что цесаревич Алексей, дочери царя, горничная Демидова и доктор Боткин подают признаки жизни. Было принято решение завершить расправу, поэтому в выживших вновь начали стрелять, некоторых уцелевших добивали штыком винтовки. После констатации смерти все тела перенесли в грузовик. После расстрела несколько человек из команды пытались похитить драгоценности, находившиеся на мертвых телах. Юровского обеспокоило поведение солдат, и он принял решение сопровождать трупы до места их сокрытия. В итоге членов царской семьи все равно ограбили, сняв с них все украшения.

Останки Николая II, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны и Анастасии Романовых, а также лиц из их окружения, расстрелянных в доме Ипатьева, были обнаружены в июле 1991 года около Екатеринбурга. 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоялось захоронение останков членов царской семьи. В июле 2007 года были обнаружены останки, принадлежащие цесаревичу Алексею и его сестре, великой княжне Марии.

Династия под прицелом

Так закончил свой земной путь Николай II, его семья и приближенные. Но на этом горести дома Романовых не закончились. Под городом Алапаевском Екатеринбургской губернии были казнены великая княгиня Елизавета Федоровна Гессен-Дармштадская (54 года, старшая сестра императрицы Александры Федоровны, основательница Марфо-Мариинской обители в Москве, супруга дяди Николая II Сергея Александровича); великий князь Сергей Михайлович Романов (49 лет); князь императорской крови Иоанн Константинович (42 года); князь Константин Константинович Романов-младший (28 лет); князь Игорь Константинович Романов (24 года); князь Владимир Павлович Палей (21-летний племянник Николая и Александры Романовых); Федор Семенович (Михайлович) Ремез (40 лет), управляющий делами великого князя Сергея Михайловича; сестра Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева), 68-летняя келейница Елизаветы Федоровны.

Церковь канонизировала Николая II и его семью и 17 июля отмечает День памяти святых царственных страстотерпцев. Каждый год в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге проходит крестный ход в память об убитой семье последнего русского императора. Верующие ежегодно идут от Храма на Крови к монастырю Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. Весь путь составляет около 21 км. В Екатеринбург съезжаются люди не только со всей России, но и из других стран.