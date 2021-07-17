Регина Тодоренко раскрыла секрет своего счастья

Москва, 17 июля. Телеведущая Регина Тодоренко на днях опубликовала вдохновляющий пост на своей странице в Instagram. Она поделилась подробностями роскошного отдыха с семьей. Также она рассказала, как пришла к такой жизни.

Тодоренко призывает перестать себя жалеть и выходить из зоны комфорта.

«Свадьба в Италии с завидным женихом, дорогие подарки и собственная квартира в Москве достаются только тому, кто рискует», — указала она.

По мнению телеведущей, только благодаря таким правилам в ее жизни все пошло так, как она мечтала.

Она переехала в незнакомый мегаполис и стала телеведущей довольно экстремальной программы «Орел и решка».

По словам звезды, порой очень страшно отказаться от стабильности, но при этом она подчеркнула, что если бы девять лет назад не рискнула всем, что у нее было, у нее сейчас не было бы ничего.