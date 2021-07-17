Регина Тодоренко раскрыла секрет своего счастья

Москва, 17 июля. Телеведущая Регина Тодоренко на днях опубликовала вдохновляющий пост на своей странице в Instagram. Она поделилась подробностями роскошного отдыха с семьей. Также она рассказала, как пришла к такой жизни.
Тодоренко призывает перестать себя жалеть и выходить из зоны комфорта.
«Свадьба в Италии с завидным женихом, дорогие подарки и собственная квартира в Москве достаются только тому, кто рискует», — указала она.
По мнению телеведущей, только благодаря таким правилам в ее жизни все пошло так, как она мечтала.
Она переехала в незнакомый мегаполис и стала телеведущей довольно экстремальной программы «Орел и решка».
По словам звезды, порой очень страшно отказаться от стабильности, но при этом она подчеркнула, что если бы девять лет назад не рискнула всем, что у нее было, у нее сейчас не было бы ничего.
«Если бы я не отказалась от уже сложившейся карьеры и в корне не поменяла бы направление, то наверняка не была бы сейчас той Региной, которую вы знаете. Вряд ли бы путешествовала по миру, вряд ли могла бы себе позволить купить квартиру, вряд ли сыграла бы свадьбу в Италии, вряд ли летала бы бизнес-классом», — пояснила Тодоренко.
Регина Тодоренко отметила, что гарантий успеха практически не было, но, несмотря на это, она все равно решилась попробовать и, вкусив новую жизнь, стала счастливой.
По словам девушки, в жизни необходимо идти по зову сердца. Она вспомнила, как ей было страшно: она была в большом городе без друзей и родных, снимала квартиру и сдавала диван другу.
«И вдруг я набралась решимости и просто прыгнула в бездну неизвестности», — вспоминает она.
Подписчики Тодоренко поблагодарили ее за хороший совет.
«Спасибо за эти слова. Они были очень нужны именно сейчас», «Как точно сказала. Чтобы позволить себе быть счастливым — надо выйти из зоны комфорта!» — написали поклонники.
Ранее ведущая вспомнила, как сталкивалась с бытовыми трудностями на съемках «Орла и решки».