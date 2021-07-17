Украина выделит 5 млн долларов на закупку ледокола для исследований Антарктиды

Киев, 17 июля. Верховная рада Украины одобрила план приобретения специального судна ледового класса для «реализации программы по исследованию Антарктиды».

Украинские СМИ сообщают, что покупка ледокола позволит стране наладить процессы по исследованию антарктических территорий и передаче полученной информации ученым во всем мире. Уже даже предусмотрено финансирование этого проекта. По предварительной информации, из украинской казны будет выделено 5 млн долларов.

Покупка ледокола является частью программы по развитию научно-технической и эксплуатационной деятельности украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Эта база уже несколько лет находится на грани финансового выживания.

В Киеве полагают, что приобретение ледокола сможет разрешить некоторые проблемы «Академика Вернадского». Киев хочет купить 30-летнее британское судно класса «Джеймс Кларк Росс».

Ранее сообщалось, что научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» вернулось в Санкт-Петербург, завершив антарктическую экспедицию. В миссии принимали участие 89 исследователей и более 60 членов экипажа.

Также издание RT рассказало о новой стратегии развития деятельности России в Антарктиде. Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дорожную карту.