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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к российским олимпийцам
Олимпиада-2020 в Токио
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к российским олимпийцам
nhl.com  /  NHL

Москва, 17 июля. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Александр Овечкин пожелал удачи и успехов сборной России на предстоящей Олимпиаде, которая начнется в Токио 23 июля.

Олимпийская сборная России уже находится на предсоревновательном карантине в японской столице. Открытие летних Олимпийских игр пройдет 23 июля. В церемонии будет участвовать император Японии Нарухито.

Прославленный российский хоккеист Александр Овечкин пожелал команде успехов на предстоящих соревнованиях.

«Желаю ребятам на Олимпиаде в Токио побед, без травм и представить нашу страну на высшем уровне», — приводит слова форварда «Вашингтона» «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что врачи выявили первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне. На данный момент гражданство, пол и возраст заболевшего не сообщаются.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обратился к российским олимпийцам
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