Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

Лондон, 17 июля. Принц Уильям уже более десяти лет счастливо женат на герцогине Кейт Миддлтон, но за эти годы он ни разу не появлялся на публике с обручальным кольцом на пальце.

Пышная свадьба герцогов Кембриджских состоялась в Вестминстерском аббатстве в 2011 году: тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям обменялись клятвами и кольцами. Однако на выходе из старинного здания сын принца Чарльза уже был замечен без своего ювелирного украшения.

С тех пор Уильям так ни разу и не надел обручальное кольцо. Причина проста: герцог Кембриджский не любит аксессуары, передает издание Parade.

Как оказалось, принц Уильям готов носить лишь наручные часы, но не откажется от комфорта даже ради поддержания традиций, в отличие от своего брата Гарри. Герцог Сассекский не расстается с собственным обручальным кольцом со дня свадьбы с Меган Маркл. Однако и он нашел способ проявить индивидуальность. Дело в том, что традиционно члены королевской семьи обмениваются кольцами, выплавленными из валлийского золота. Принц Гарри отказался от негласного правила — его ювелирное украшение было создано из платины.

Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл активно развивают собственный бренд после отказа от обязанностей членов королевской семьи. Эксперт Дункан Ларкомб не так давно объяснил, почему принца Уильяма настораживает амбициозность брата.