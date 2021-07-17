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Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо
Общество
Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 17 июля. Принц Уильям уже более десяти лет счастливо женат на герцогине Кейт Миддлтон, но за эти годы он ни разу не появлялся на публике с обручальным кольцом на пальце.

Пышная свадьба герцогов Кембриджских состоялась в Вестминстерском аббатстве в 2011 году: тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям обменялись клятвами и кольцами. Однако на выходе из старинного здания сын принца Чарльза уже был замечен без своего ювелирного украшения.

С тех пор Уильям так ни разу и не надел обручальное кольцо. Причина проста: герцог Кембриджский не любит аксессуары, передает издание Parade.

Как оказалось, принц Уильям готов носить лишь наручные часы, но не откажется от комфорта даже ради поддержания традиций, в отличие от своего брата Гарри. Герцог Сассекский не расстается с собственным обручальным кольцом со дня свадьбы с Меган Маркл. Однако и он нашел способ проявить индивидуальность. Дело в том, что традиционно члены королевской семьи обмениваются кольцами, выплавленными из валлийского золота. Принц Гарри отказался от негласного правила — его ювелирное украшение было создано из платины.

Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл активно развивают собственный бренд после отказа от обязанностей членов королевской семьи. Эксперт Дункан Ларкомб не так давно объяснил, почему принца Уильяма настораживает амбициозность брата.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон королевская семья
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