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Юрист исключила последствия для России из-за отказа от однополых браков

  /   Обновлено: 17 июля 2021 11:04
Политика
Юрист исключила последствия для России из-за отказа от однополых браков
wikipedia.org  /  flamenc / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 июля. Отказ от регистрации однополых браков не грозит последствиями для России. Об этом заявила адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Юрист исключила угрозы, которые последуют за отказом выполнять требование Европейского суда по правам человека. По словам Ярмуш, ЕСПЧ чуть больше десяти лет назад не удовлетворял жалобы представителей ЛГБТ за неоформление однополых отношений. Адвокат рассказала о многолетней практике невыполнений требований инстанции в других государствах.

«Многие страны не исполняют эти решения. Некоторые даже не выплачивают компенсации или это делают с большой задержкой», — поделилась Ярмуш с РИА Новости.

Специалист по праву задалась вопросом, почему ЕСПЧ так стремится изменить российское законодательство.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее выступил против решения Европейского суда. Политик назвал это навязыванием чуждых ценностей, которые противоречат Конституции.

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