В Казахстане возобновили производство автомобилей Lada

Нур-Султан, 17 июля. Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор дали старт совместному производству Lada на заводе «СарыаркаАвтоПром».

На производственной площадке будет осуществляться сборка сразу нескольких моделей — Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta, передает пресс-служба премьер-министра Скляра по итогам его рабочей поездки в Кустанайскую область, где расположено предприятие.

Российский автопроизводитель в конце марта 2021 года объявил о смене индустриального партнера с АО «Азия Авто» в Усть-Каменогорске на завод «СарыаркаАвтоПром» компании «Аллюр» в Кустанае. Благодаря этому концерн в тестовом режиме возобновил сборку автомобилей Lada.

Объем продаж Lada на украинском рынке вырос на 276% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таким образом, аналитики наблюдают самые высокие темпы реализации российских машин в соседней стране.

Из отчета Renault Group следует, что бренд Lada нарастил продажи на 41,1% в мире и на 51% в России. На внутреннем рынке АвтоВАЗ укрепил свое первое место с долей 23%, отмечает «ФедералПресс».