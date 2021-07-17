Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:30
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

В Казахстане возобновили производство автомобилей Lada

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:52
Экономика
В Казахстане возобновили производство автомобилей Lada
Prt Scr youtube.com  /  Энергетик Сергей Николаев

Нур-Султан, 17 июля. Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор дали старт совместному производству Lada на заводе «СарыаркаАвтоПром».

На производственной площадке будет осуществляться сборка сразу нескольких моделей — Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta, передает пресс-служба премьер-министра Скляра по итогам его рабочей поездки в Кустанайскую область, где расположено предприятие.

Российский автопроизводитель в конце марта 2021 года объявил о смене индустриального партнера с АО «Азия Авто» в Усть-Каменогорске на завод «СарыаркаАвтоПром» компании «Аллюр» в Кустанае. Благодаря этому концерн в тестовом режиме возобновил сборку автомобилей Lada.

Объем продаж Lada на украинском рынке вырос на 276% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таким образом, аналитики наблюдают самые высокие темпы реализации российских машин в соседней стране.

Из отчета Renault Group следует, что бренд Lada нарастил продажи на 41,1% в мире и на 51% в России. На внутреннем рынке АвтоВАЗ укрепил свое первое место с долей 23%, отмечает «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В Казахстане возобновили производство автомобилей Lada
Казахстан автоваз автомобили автопром lada авторынок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru