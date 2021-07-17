В NI раскритиковали решение Польши о закупке американских танков Abrams

Вашингтон, 17 июля. Решение Польши закупить дорогостоящие американские танки Abrams вызывает массу вопросов, отметил Себастьян Роблин в своей статье для издания The National Interest (NI).

Варшава объявила о своих планах закупить у США 250 модернизированных образцов танков Abrams, которые лишь в 2020 году начали поступать в американские войска, передает RT. В Польше сообщили, что закупленные боевые единицы будут размещены в «горячих точках» напряженности между РФ и силами Альянса. Американский эксперт жестко раскритиковал это решение поляков, передает «ПолитРоссия».

Сделка выльется для Варшавы в 6 млрд долларов, поскольку кроме танков нужно будет оплатить еще и материально-техническое обеспечение новых боевых единиц, приобрести необходимые боеприпасы, провести обновление инфраструктуры для возможности эксплуатации Abrams и приступить к поиску квалифицированных кадров.

Такие заморочки больше напоминают парад глупых решений, поскольку по факту Польша не нуждается в этих танках. Стране могут понадобиться подобные боевые единицы только в одном случае, отметил Роблин.

«Это имеет смысл в случае войны с Россией, поскольку пока Соединенные Штаты и западноевропейские государства будут отправлять тяжелую технику к дальним рубежам, а Польша, скорее всего, окажется на передней линии фронта», — резюмировал аналитик.

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснил, что приобретение Варшавой танков Abrams никак не отразится на боеспособности польской армии. Эксперту удалось лишь одной фразой высмеять странный поступок Польши.