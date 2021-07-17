Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:30
11:28
Шоу-бизнес
Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы
11:27
Армия
В США призвали Запад демонтировать ядерную инфраструктуру Ирана
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
Все новости

В NI раскритиковали решение Польши о закупке американских танков Abrams
Армия
В NI раскритиковали решение Польши о закупке американских танков Abrams
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 17 июля. Решение Польши закупить дорогостоящие американские танки Abrams вызывает массу вопросов, отметил Себастьян Роблин в своей статье для издания The National Interest (NI).

Варшава объявила о своих планах закупить у США 250 модернизированных образцов танков Abrams, которые лишь в 2020 году начали поступать в американские войска, передает RT. В Польше сообщили, что закупленные боевые единицы будут размещены в «горячих точках» напряженности между РФ и силами Альянса. Американский эксперт жестко раскритиковал это решение поляков, передает «ПолитРоссия».

Сделка выльется для Варшавы в 6 млрд долларов, поскольку кроме танков нужно будет оплатить еще и материально-техническое обеспечение новых боевых единиц, приобрести необходимые боеприпасы, провести обновление инфраструктуры для возможности эксплуатации Abrams и приступить к поиску квалифицированных кадров.

Такие заморочки больше напоминают парад глупых решений, поскольку по факту Польша не нуждается в этих танках. Стране могут понадобиться подобные боевые единицы только в одном случае, отметил Роблин.

«Это имеет смысл в случае войны с Россией, поскольку пока Соединенные Штаты и западноевропейские государства будут отправлять тяжелую технику к дальним рубежам, а Польша, скорее всего, окажется на передней линии фронта», — резюмировал аналитик.

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснил, что приобретение Варшавой танков Abrams никак не отразится на боеспособности польской армии. Эксперту удалось лишь одной фразой высмеять странный поступок Польши.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В NI раскритиковали решение Польши о закупке американских танков Abrams
сша польша abrams
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru