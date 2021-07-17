Эксперты проверят топливо совершившего жесткую посадку Ан-28

, 17 июля. Образцы топлива Ан-28, который ранее совершил жесткую посадку в Томской области, проверят специалисты в ходе специально назначенной экспертизы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов. Собеседник издания отметил, что одной из версий отказа двигателей пассажирского Ан-28 является заправка самолета некачественным топливом, в связи с чем образцы горючего в скором времени отправят на экспертизу.

Напомним, самолет Ан-28 с 15 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Томской области после отказа всех двигателей. В результате происшествия все остались живы. Перелом ноги получил пилот воздушного судна и одна из пассажирок.

Ранее в Сети появилось фото Ан-28. На снимке можно заметить, что самолет в результате инцидента перевернулся.