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Аналитики выяснили, каким вакцинам от коронавируса россияне доверяют больше всего
Общество
Аналитики выяснили, каким вакцинам от коронавируса россияне доверяют больше всего
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 17 июля. Российские аналитики провели опрос и выяснили, каким вакцинам от коронавирусной инфекции граждане страны доверяют больше всего.

Оказалось, что 22% россиян считают препарат «Спутник V» от ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» самой эффективной из зарегистрированных в мире вакцин против коронавируса. Исследование провели специалисты сервиса SuperJob.

Еще 23% респондентов назвали ее самой безопасной. На втором месте рейтинга расположился отечественный препарат «КовиВак» от Центра имени М.П. Чумакова. Так, 5% считают эту прививку самой эффективной, а 7% — самой безопасной. Далее следует вакцина «Вектора» под названием «ЭпиВакКорона». Ее считают эффективной 3% россиян, а безопасной — 4%.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 2 млн жителей российской столицы. А первый компонент вакцины получили 3,8 млн москвичей.

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Все новости / Общество / Аналитики выяснили, каким вакцинам от коронавируса россияне доверяют больше всего
россия вакцина коронавирус Спутник V
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