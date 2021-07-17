Аналитики выяснили, каким вакцинам от коронавируса россияне доверяют больше всего

Москва, 17 июля. Российские аналитики провели опрос и выяснили, каким вакцинам от коронавирусной инфекции граждане страны доверяют больше всего.

Оказалось, что 22% россиян считают препарат «Спутник V» от ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» самой эффективной из зарегистрированных в мире вакцин против коронавируса. Исследование провели специалисты сервиса SuperJob.

Еще 23% респондентов назвали ее самой безопасной. На втором месте рейтинга расположился отечественный препарат «КовиВак» от Центра имени М.П. Чумакова. Так, 5% считают эту прививку самой эффективной, а 7% — самой безопасной. Далее следует вакцина «Вектора» под названием «ЭпиВакКорона». Ее считают эффективной 3% россиян, а безопасной — 4%.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 2 млн жителей российской столицы. А первый компонент вакцины получили 3,8 млн москвичей.