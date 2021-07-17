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Россельхознадзор обнаружил высокий процент фальсификата среди консервов из сайры

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:41
Общество
Россельхознадзор обнаружил высокий процент фальсификата среди консервов из сайры
TACC  /  Сергей Красноухов

Москва, 17 июля. Россельхознадзор проверил электронные документы на производство консервов из сайры. В ведомстве зафиксировали «серьезный процент фальсификации».

По данным Россельхознадзора, более половины продукции, чья документация была проверена, могли изготовить из более дешевых сортов рыбы. Однако не все компании изготовляют консервы с нарушениями.

«Порядка 3,7 тыс. тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема (50,8%) были изготовлены с соблюдением технологических норм. Однако 3,5 тыс. тонн консервов были изготовлены из 1,9 тыс. тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт оценил обстановку на продовольственном рынке. Он объяснил причины ограничений на некоторую продукцию из-за границы.

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россельхознадзор нарушения сайра
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