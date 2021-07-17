«Берут цифры с потолка»: крымский парламентарий оценил новые требования Украины о компенсациях

Симферополь, 17 июля. Крым ничего не должен Украине и никакую «компенсацию» возмещать не станет. Об этом сообщил первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс.

Ранее экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов сообщил, что страна потеряла 135 миллиардов долларов из-за воссоединения Крыма с Россией.

Фикс раскритиковал это заявление и указал на то, что Украина за 23 года, пока полуостров находился в ее составе, ничего не сделала для развития Крыма. Власти лишь «выкачивали достаточно большие суммы».

«Представители Украины рисуют и берут эти цифры с потолка. Ляпают цифры, не вникая в суть вопроса. Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма за все время его нахождения в составе Украины», — сказал он РИА Новости.

Парламентарий добавил, что, наоборот, киевские власти должны крымчанам. Жители полуострова и предприниматели до сих пор не получили свои вклады, которые находятся в украинских банках. Также остается нерешенным вопрос, кто возместит ущерб региону из-за водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокад.

Ранее украинский экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк рассказал, как НАТО может помочь Украине «вернуть» Крым. Для этого недостаточно только саммитов и совместных учений.