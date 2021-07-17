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Кубинскую вакцину признали максимально эффективной против тяжелых форм COVID-19

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:36
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Общество
Кубинскую вакцину признали максимально эффективной против тяжелых форм COVID-19
pixabay.com

Москва, 17 июля. Вакцина от коронавируса Abdala, разработанная кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии CIGB, показала эффективность в 100% против тяжелых форм коронавируса.

Такой результат выявили в ходе третьего этапа клинических исследований препарата. Согласно данным CIGB, вакцина также в 92,28% случаев позволила предотвратить симптомы коронавирусной инфекции.

Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» тем временем оказалась эффективной в борьбе со штаммом «Дельта». Об этом ранее сообщил глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов со ссылкой на проведенные испытания.

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вакцина коронавирус abdala
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