Полицейские в США провели спецоперацию и задержали 40 педофилов

Финикс, 17 июля. Правоохранители арестовали 40 педофилов в рамках спецоперации в американском штате Аризона, сообщают местные СМИ.

Сотрудники ФБР и полиции Аризоны установили местоположение 40 преступников благодаря рекламе, размещенной на сайте с нелегальными объявлениями, и поймали их с поличным.

Задержанных подозревают в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации, насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, отмывании денег, хранении наркотиков и других преступлениях. В их отношении проводится расследование, возбуждены уголовные дела.

Незадолго до этого в Колумбии задержали сотрудника детского сада, которого подозревают в изнасиловании по меньшей мере 21 ребенка. Он работал помощником повара, сообщал сайт 360tv.ru.