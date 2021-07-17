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Полицейские в США провели спецоперацию и задержали 40 педофилов
Происшествия
Полицейские в США провели спецоперацию и задержали 40 педофилов
pixabay.com/PD

Финикс, 17 июля. Правоохранители арестовали 40 педофилов в рамках спецоперации в американском штате Аризона, сообщают местные СМИ.

Сотрудники ФБР и полиции Аризоны установили местоположение 40 преступников благодаря рекламе, размещенной на сайте с нелегальными объявлениями, и поймали их с поличным.

Задержанных подозревают в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации, насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, отмывании денег, хранении наркотиков и других преступлениях. В их отношении проводится расследование, возбуждены уголовные дела.

Незадолго до этого в Колумбии задержали сотрудника детского сада, которого подозревают в изнасиловании по меньшей мере 21 ребенка. Он работал помощником повара, сообщал сайт 360tv.ru.

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сша арест педофилы
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