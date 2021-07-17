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Попова призвала вакцинировать сотрудников избиркомов и наблюдателей
Политика
Попова призвала вакцинировать сотрудников избиркомов и наблюдателей
Невские Новости  /  Александр Гришин

Москва, 17 июля. Сотрудникам избиркомов и наблюдателям на предстоящих выборах важно защититься от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача страны, к осенним выборам необходимо привиться всем, кто планирует находиться на избирательных участках.

«Это и члены избирательных комиссий, и наблюдатели, которые будут входить-выходить и затем находиться дома. Это все люди, которые будут в закрытом помещении находится целый день от начала до конца», — сказала Попова на заседании Центризбиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что все члены избирательной комиссии либо уже перенесли болезнь, либо прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее стало известно, что видеонаблюдение на выборах в Госдуму в сентябре охватит все 85 регионов и более 80% избирателей. Мониторинг будет происходить в помещениях для голосования в УИК и в территориальных избирательных комиссиях.

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