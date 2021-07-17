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В ДНР сообщили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:31
Новороссия
В ДНР сообщили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 17 июля. ВСУ обстреляли два населенных пункта ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, нарушения были зафиксированы ранним утром. В 05:35 бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь из орудий БМП-2 в направлении поселка Новоласпа. Спустя всего три минуты минометному обстрелу подвергся населенный пункт Коминтерново.

Запрос Донецка о режиме тишины путем задействования координационного механизма украинская сторона в очередной раз проигнорировала.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю подразделения ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР. При этом, как сообщает RT, Киев отказывается от переговоров по урегулированию конфликта из-за донецкого делегата.

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