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Ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:12
Происшествия
Ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Вашингтон, 17 июля. Ранения в результате стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, получили один ребенок и пятеро взрослых.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на сообщение правоохранителей, несмотря на старания врачей, девочку спасти не удалось.

Все произошло вечером в минувшую пятницу, 16 июля. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших. Позже стало известно, что шестилетняя девочка, также получившая ранения, скончалась в больнице. Еще пять человек — три мужчины и две женщины — были ранены, но их жизни сейчас ничего не угрожает.

В полиции отметили, что по делу о стрельбе задержаний не проводилось.

Ранее трое мужчин устроили перестрелку на базе отдыха в Подмосковье, в результате чего были травмированы два человека.

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