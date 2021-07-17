Перенесшим COVID-19 пациентам объяснили, как справиться с осложнениями

Москва, 17 июля. Российские медики объяснили, как переболевшим коронавирусом пациентам справиться с возможными осложнениями.

Так, главный риск при COVID-19 — это обострение сердечно-сосудистых заболеваний. К риску тромбоза в первую очередь склонны пациенты с гипертонической болезнью, заболеваниями сердца и с сахарным диабетом.

В этом случае врачи, как правило, назначают кроворазжижающие препараты. Что касается пожилых пациентов, то им врачи часто назначают антибиотики для борьбы с обострением хронических заболеваний, вызванных коронавирусом. А для восстановления работы кишечника после перенесенной инфекции требуются полезные пробиотики, передает телеканал «360».

Вирусолог Александр Семенов ранее опроверг влияние SARS-CoV-2 на геном человека. По его словам, эта инфекция не обладает необходимыми структурами для интегрирования.