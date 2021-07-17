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Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 133

  /   Обновлено: 17 июля 2021 10:11
Происшествия
Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 133
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 17 июля. При разрушительном наводнении на западе Германии погибли не менее 133 человек. Жертв может быть больше.

По официальным данным, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия скончались 43 человека, в Рейнланд-Пфальце — около 90 жертв. Местные власти опасаются увеличения количества погибших. Они не исключают, что их число может вырасти.

Мощные ливни обрушились на территории запада и юго-запада Германии в понедельник. Обильные дожди привели к разливу нескольких рек, что стало причиной наводнения. Более тысячи человек могли пропасть без вести в результате стихии.

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жертвы германия наводнение
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