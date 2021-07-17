Памфилова заявила, что любой желающий может стать онлайн-наблюдателем за выборами

Москва, 17 июля. Каждый желающий и заинтересованный человек может записаться в наблюдатели и следить за видеотрансляцией с участков на выборах в Госдуму РФ.

По словам председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в ближайшее время ЦИК подготовит развернутое, аргументированное заявление по этому вопросу. Она указала, что основным участником избирательного процесса является избиратель.

«И у каждого гражданина РФ на основании того документа, который мы приняли, есть возможность (наблюдать. — Прим. ред.), если он действительно интересуется, как проходят выборы», — подчеркнула Памфилова.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что видеонаблюдение на выборах в Государственную думу в сентябре охватит все 85 субъектов страны и более 80% избирателей. Он отметил, что рассмотренный комиссией порядок коснется организации видеонаблюдения в помещениях для голосования и территориальных избирательных комиссий.