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Психиатр дал оценку прогулке Анджелины Джоли без нижнего белья и ее новому роману
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Шоу-бизнес
Психиатр дал оценку прогулке Анджелины Джоли без нижнего белья и ее новому роману
Global Look Press  /  AFLO

Актриса, фотомодель, кинорежиссер, сценарист, продюсер Анджелина Джоли могла начать роман с канадским певцом эфиопского происхождения The Weeknd вовсе не из-за влюбленности, а с вполне прагматичным расчетом. Такую возможность в беседе с ФАН допустил сексолог, психотерапевт, психиатр Евгений Кульгавчук.

Эксперт прокомментировал новость о том, что знаменитая голливудская актриса недавно совершила прогулку по магазинам без нижнего белья.

«Во-первых, ​известные люди — тоже люди, и вполне могут в жаркий день не надеть нижнее белье. Во-вторых, другие многие известные люди привыкают привлекать к себе внимание и периодически создают поводы для их обсуждения», — сообщил психиатр.

Евгений Кульгавчук также высказался по поводу предположений в СМИ о том, что у 46-летней Анджелины Джоли сейчас бурный роман с 31-летним рэпером The Weeknd. По мнению сексолога, актриса могла начать эти отношения с учетом последних событий в американском обществе — вроде роста движения Black Lives Matter.

«В выборе партнера может быть много факторов. В том числе и социальный. Эффект подражания, моды. Если, например, в этом сезоне принято носить белое, то многие и носят белое или черное», — пояснил собеседник ФАН.

Психиатр дал оценку прогулке Анджелины Джоли без нижнего белья и ее новому роману
instagram.com  / @theweeknd

В завершение он рассказал о том, почему зачастую образуются подобные пары.

«Большая разница в возрасте часто говорит об обоюдных специфических особенностях. Мама-сын или папа-дочь — все эти отношения в формате «осень-весна» — часто попытка старшего партнера оставаться молодым, а с младшей стороны это — часто желание получить опеку, финансовое благополучие, протекцию, или же получить в зрелом возрасте мать или отца как фигуру, недополученную в детстве. Тем не менее есть и счастливые творческие разновозрастные союзы без всяких проблем. Конечно, не у всех с возрастом есть яркая перспектива (болезни, слабость, энергетическая немощь). Но если взаимное влечение не ограничивается физическими факторами и есть выраженная духовная составляющая, то такие пары могут быть по-своему счастливы и в старости», — подытожил психиатр.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал выход нецензурной песни музыканта Максима Покровского, посвященной его конфликту с певцом Димой Биланом. По словам мужа певицы Валерии, он всегда относился к солисту группы «Ногу свело!» с симпатией, но тенденция последнего времени его пугает.

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джоли психиатр сексолог кульгавчук
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