Пиар-менеджер МакSим эмоционально прокомментировала стихи Шнурова о смерти певицы

Москва, 17 июля. Пиар-директор певицы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская прокомментировала новое стихотворное творение исполнителя Сергея Шнурова, в котором говорится о смерти звезды.

Шнуров иронично задел блогеров и СМИ, которые активно обсуждают все трагические повестки. Лидер группировки «Ленинград» высмеял всех, кто пытается хайповать на трагических новостях. В посте в Instagram артист отметил, что многие ждут смерти известной исполнительницы, чтобы наконец-то опубликовать заготовленные некрологи и привлечь как можно больше подписчиков.

«Все ждут, когда уже умрет МакSим, чтоб некрологи стряпать всех мастей. И собирать просмотры, с ними лайки. Из трупов складывают потихоньку трафик», — отметил артист в своем стихотворении.

Многие подписчики музыканта осудили его за такую подачу материала. Представитель МакSим эмоционально отреагировала на публикацию, сделав ее репост в Stories Instagram. Она призвала всех фолловеров вчитаться в строчки и осознать, что Шнуров никого не оскорблял.

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Сергей оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», — отметила Богушевская.

О попытках прославиться на имени тяжелобольной артистки уже говорилось неоднократно. Медиаэксперты рассказали, что плохие новости, в особенности о публичных людях, продаются намного активнее, сообщает «Вечерняя Москва».

Именно это и имел в виду артист в своих стихах. Кроме Максимовой, в публикации Шнуров упомянул и актера Петра Мамонова, который умер 15 июля от последствий коронавируса нового типа. Артист отметил, что благодаря трагическому событию, блогеры не будут «публиковать котиков», поскольку будут заняты сожалениями.

Церемонию прощания с основателем группы «Звуки Му» решили провести в Донском монастыре для всех желающих. После отпевания артиста отвезут в родную деревню, где его тело предадут земле.